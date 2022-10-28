Илон Маск рассказал, зачем купил Twitter

Самый богатый человек мира Илон Маск объяснил своё решение о приобретении социальной сети Twitter.

По словам бизнесмена, существует много спекуляций о том, зачем он стал владельцем соцсети, но «большинство среди них – неправда». Маск утверждает, что он купил Twitter, потому что для будущего цивилизации нужна единая цифровая городская площадь, где без прибегания к насилию может происходить обсуждение разных мировоззрений.

«На данный момент существует большая угроза тому, что социальные сети расколются на ультра-правые и ультра-левые эхо-комнаты, которые будут генерировать всё больше ненависти и разделять наше общество», – сказано в сообщении.

Маск утверждает, что большинство традиционных СМИ начали провоцировать и обслуживать экстремалов ради денег. Однако, это привело к потере возможности диалога между людьми.

По этой причине Маск и решил стать владельцем Twitter. По его словам, он сделал это «не потому, что это легко», и «не ради заработка денег».

«Я сделал это в попытках помочь человечеству, которое я очень люблю. И я делаю это с чувством смирения, осознавая, что риск не справиться с поставленной задачей очень реален», – сказано в сообщении.

Отвечая критикам, миллиардер упомянул, что социальная сеть не станет «адовым балаганом», где каждый сможет говорить всё, что угодно, без каких-либо последствий. Помимо деятельности в рамках законодательства, Twitter должен быть платформой «тёплой и гостеприимной для всех».

По словам Маска, пользователи сами смогут выбирать, что они хотят получить от соцсети на основании собственных предпочтений.

«Так же, как ты можешь выбрать, например, посмотреть фильм или поиграть в игры начиная от подходящих для всех возрастов до 18+», – сказано в сообщении.

Помимо этого, бизнесмен прокомментировал взаимодействие пользователей с рекламой в Twitter. Маск считает, что неуместная реклама является спамом, а уместная – «настоящим контентом». По его мнению, правильно поданная реклама может развлечь, обрадовать и проинформировать человека.

«Я благодарю всех, кто вступил с нами в сотрудничество. Давайте вместе построим что-то экстраординарное», – сказано в сообщении.

Также «Курсор» сообщал, что Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной.