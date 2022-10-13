Илон Маск выпустил духи с запахом жженых волос: известна цена

Поставки духов начнутся не ранее следующего года, но Маск уже заявил о продаже 20 тысяч флаконов парфюма.

Американский миллиардер Илон Маск представил парфюм Burnt Hair с запахом жженых волос, который продается на сайте его компании Boring Co. по цене 100 долларов за флакон.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поставки Burnt Hair начнутся не ранее следующего года, но Маск уже заявил о продаже 20 тысяч флаконов парфюма. Некоторые магазины уже начали принимать предзаказ. Причем, его можно оплатить токенами Dogecoin или SHIB через сервис BitPay. Также провайдер принимает оплату ЕТН и другими криптовалютами.

Илон Маск также пошутил в Twitter, что для человека с его фамилией вход в парфюмерный бизнес был неизбежен (Musk – с английского переводится как «мускус»).

По словам Маска, это «лучший аромат Земли», который поможет выделиться из толпы.

К слову, после анонса духов мемкоин DOGE нехарактерно упал на 0,4%. Даже твит миллиардера не смог вывести его из медвежьего сна. На момент публикации цена составляет 0,06 долларов.

Кроме этого, на прошлой неделе Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить соглашение о приобретении компании за 44 млрд долл., хотя раньше отказывался от этого намерения.

«Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter», – написал он на своей странице.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали самые популярные ароматы в мире.