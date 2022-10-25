Исследователи объяснили, почему людям нравится смотреть фильмы ужасов

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как страх влияет на психическое здоровье.

Профессор Марк Мальмдорф-Андерсен и его коллеги из датского Орхусского университета попытались выяснить, почему людям нравится чувство страха и как оно влияет на их состояние.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Ученые предположили, что фильмы ужасов обладают некоторым обучающим потенциалом, помогающим людям бороться с неопределенностью. Более ранее исследование показало, что любители хорроров во время пандемии коронавируса оказались психологически более устойчивыми, чем те, кто не любил такие киноленты.

Мальмдорф-Андерсен считает, что это объясняется тем, что в фильмах ужасов люди сталкиваются с похожими сценариями и затем могут использовать это опыт для реагирования на новые, неопределенные обстоятельства. Простыми словами, фильмы ужасов помогают составить собственную инструкцию на случай наихудшего сценария.

Исследователи пришли к заключению, что удовольствие от страха, которое люди испытывают в момент просмотра фильмов ужасов, связано с умением справляться с непредсказуемыми ситуациями. Ученые также считают, что детские игры, связанные со страхом и риском, могут действовать как защитный фактор от беспокойства. По сути игра является стратегий, позволяющей справиться с незнакомой или непредсказуемой ситуацией.

Чтобы изучить связь между страхом и удовольствием Мальмдорф-Андерсен с коллегами изучили группу людей в доме с привидениями. Испытуемые добровольно согласились принять участие в эксперименте. Ученые наблюдали за испытуемыми, снимали видео и спрашивали о самочувствии на разных этапах эксперимента.

В доме с привидениями каждую ночь работают от 70 до 100 актеров, которые играют разные роли — от зомби, поедающих мозги, до серийных убийц с бензопилами. Актеры бросают гостям вызовы на разных уровнях — страх, беспокойство, клаустрофобия, темнота, отвращение или страх перед прыжком.

В ходе наблюдений Мальмдорф-Андерсен с коллегами обнаружили, что людям не нравится слишком выходить за рамки своего нормального физиологического состояния, однако им нравится немного выходить из зоны комфорта. По сути нам нравится «золотая середина» между страхом и удовольствием, где за потоком страха быстро следует облегчение, которое приводит к высвобождению эндорфинов и допамина, и вызывает некоторою эйфорию.

Однако ученые считают, что у разных людей разный уровень активации определенных областей мозга — в результате то, что вызывает трепет у одних, может стать настоящим ужасом для других. Грань слишком тонка, а слишком сильный страх способен привести к дистрессу и дисфункции.

По словам нейробиолога из Бристольского университета Шарлотты Лоуренсон, у ученых есть некоторое понимание того, как работают нейронные сети страха и как они координируют поведение, однако остается еще много загадок.

«Курсор» писал ранее, что человеческий мозг превосходит суперкомпьютеры.