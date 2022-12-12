Исследователи выяснили, сколько в среднем весит одно облако

Облака состоят в основном из воздуха и миллионов мельчайших капель воды.

Если наблюдать за облаками, то может показаться, что они очен мягкие и пушистые, но это далеко не так. На самом деле они весьма тяжелые — их можно сравнить с суммарным весом 100 слонов.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи отметили, что облака состоят в основном из воздуха и миллионов мельчайших капель воды, они образуются, когда вода конденсируется вокруг других частиц, которые также очень крошечные.

«Чтобы узнать вес облака, нужно взвесить водяной пар, из которого оно состоит, а также нужно знать насколько плотно упакованы капли воды», — говорит Армин Сорушян из Университета штата Аризона (США).

Ученый Маргарет ЛеМоун Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо (США) решила выяснить сколько же весит вода в обычном кучевом облаке (это плотные ярко-белые облака в дневном небе).

Для начала она измерила размер тени, отбрасываемой облаком, а затем его высоту и таким образом в ее расчетах облако имело кубическую форму. Облака обычно не имеют кубической формы, но кучевые облака часто имеют почти одинаковую высоту и ширину, поэтому такое предположение упростило расчеты.

«На основании предыдущих исследований я оценила плотность капель воды в облаке на уровне в 0,5 грамма на 1 кубический метр. Мои расчеты показали, что объем воды в облаке составляет примерно 550 тонн», — говорит ЛеМоун.

«Если, к примеру, взять вес слона, который составляет в среднем от 4 до 6 тонн, то это значит, что над головой у нас весит примерно 100 слонов, а это очень впечатляет», — говорит Сорушян.

По словам ученых, у разного типа облаков соответственно разный вес. Например, перистые облака будут намного легче, ведь они содержать намного меньше воды на единицу объема облака. А вот кучево-дождевые облака (это темные тучи, которые можно увидеть прямо перед грозой) наоборот будут намного тяжелее.

«Курсор» писал ранее, что редкие атмосферные явления – серебристые облака. Они представляют собой очень разреженные облака, которые можно увидеть сразу после заката или перед восходом Солнца. Ученые предполагают, что они начали появляться из-за сильного загрязнения воздуха.