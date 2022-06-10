Люди загрязнили воздух настолько, что в атмосфере появился новый вид облаков — журналист

Серебристые облака — это самые «высокие» из всех видов облаков, они формируются на расстоянии 80-90 км над Землей, в мезосфере, на границе с космосом

Редкие атмосферные явления – серебристые облака. Они представляют собой очень разреженные облака, которые можно увидеть сразу после заката или перед восходом Солнца. Они светятся ярким синим цветом. Ученые предполагают, что они начали появляться из-за сильного загрязнения воздуха.

О новом исследовании написали в The Guardian.

Астрономический журналист Стюарт Кларк выдвинул предположение, что серебристые облака появляются из-за антропогенных загрязнителей.

В статье сказано, что все облака формируются при помощи ядер конденсации. На границе с космосом никаких таких частиц быть не может, а потому журналист предположил, что конденсация происходит благодаря созданным людьми загрязнителям.

Важно, что до 1885 года, когда не было такого промышленного загрязнения, сообщения о таких облаках не поступали.

Ранее наш сайт сообщал, что израильтян предупредили об утечке химических веществ и опасности в Иудейской пустыне. В ведомстве заявили, что уже найдены повреждения растений вдоль места утечки. Речь идет также об охраняемых законом видах.

Кроме того, Курсор писал, что в Черном море из-за действий российских войск погибли десятки тысяч дельфинов.

Еще напомним, что в ООН предупредили о большой климатической катастрофе.