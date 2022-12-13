Историки узнали, где скрывался один из самых безжалостных пиратов в мире

Этот пират исчез после того, как на него объявили всемирную охоту.

Историкам наконец-то удалось найти место, где скрывался один из самых безжалостных и в то же время самых удачных пиратов во всем мире. Речь идет о Генри Эвери, которого еще называли «Архипират» и «Долговязый Бен».

Об этом пишет Phys.

Ученый Джим Бейли обнаружил новое доказательство, указывающее на то, что морской разбойник в конце 1600-х годов скрывался на территории США. За его поимку король Англии Вильгельм III назначил крупную награду, поэтому на пирата была объявлена всемирная охота.

Известно, что в 1695 году Генри Эвери вместе со своей бандой напали на королевский корабль «Ганг-и-Савай», который принадлежал индийскому императору. Банда пиратов убивала и пытала пассажиров, а после они сбежали на Багамы.

Ранее историки считали, что знаменитый морской разбойник был на островах несколько месяцев, но не все исследователи были согласны с этой теорией, так как за его голову была объявлена большая награда и его могли там найти.

Доказательством, что Генри Эвери скрывался в США, стали 26 серебряных монет XVII века. Одна из них, как подтвердило исследование, была отчеканена в 1693 году в Йемене. Исторические документы указывают на то, что она могла быть одной из монет, которую пираты украли из королевского корабля. Остальные монеты также датированы этим периодом.

Еще историк нашел записи, в которых сказано, что корабль «Морской цветок», использовавший Эвери вместе с командой после грабежа «Ганг-и-Савай», прибыл в 1696 году в Ньюпорт (штат Род-Айленд).

«Курсор» писал ранее, что во время исследования водоема в Норвегии археологи обнаружили на глубине 410 м в озере Мьеса корабль, который мог быть «свидетелем» грандиозных морских баталий.