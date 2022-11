Археологи нашли корабль, которому более 700 лет

Во время исследования водоема в Норвегии археологи обнаружили на глубине 410 м в озере Мьеса корабль, который мог быть «свидетелем» грандиозных морских баталий.

Об этом сообщает Science Norway.

Найти обломки корабля удалось благодаря подводному аппарату. Длина памятника истории составила 10 м, а ширина – 2,5 м. Есть версия, что это было большое судно.

По мнению исследователя Ойвинда Одегорда, корабль оказался на дне в результате столкновения с чем-то. Ученые обнаружили, что на некоторых элементах металла появилась ржавчина. Есть версия, что это корабль викингов, которому более 700 лет.

Однако, эта теория была раскритикована Одегордом, потому что у викингов было рулевое весло с боку. У обнаруженного корабля этот элемент расположен в задней части – популярная конструкция во времени Средневековья.

Shipwreck discovered at the bottom of Norway’s largest lake – possibly 700 years oldhttps://t.co/FG11pu6vAm pic.twitter.com/mlrl5eNfpq

— Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) November 18, 2022