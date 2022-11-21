Археологи нашли корабль, которому более 700 лет

Есть версия, что судно принадлежало викингам, но есть один нюанс.

Во время исследования водоема в Норвегии археологи обнаружили на глубине 410 м в озере Мьеса корабль, который мог быть «свидетелем» грандиозных морских баталий.

Об этом сообщает Science Norway.

Найти обломки корабля удалось благодаря подводному аппарату. Длина памятника истории составила 10 м, а ширина – 2,5 м. Есть версия, что это было большое судно.

По мнению исследователя Ойвинда Одегорда, корабль оказался на дне в результате столкновения с чем-то. Ученые обнаружили, что на некоторых элементах металла появилась ржавчина. Есть версия, что это корабль викингов, которому более 700 лет.

Однако, эта теория была раскритикована Одегордом, потому что у викингов было рулевое весло с боку. У обнаруженного корабля этот элемент расположен в задней части – популярная конструкция во времени Средневековья.

Shipwreck discovered at the bottom of Norway’s largest lake – possibly 700 years oldhttps://t.co/FG11pu6vAm pic.twitter.com/mlrl5eNfpq — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) November 18, 2022



Археологи утверждают, что начало XII-XIII веков – период масштабных морских баталий на Мьосе и перевоза различных товаров из современного Осло. На этом месте довольно часто находят обломки лодок, потому что тут пролегали торговые пути.

Этот корабль намерены приподнять с помощью роботов, что уже оценили как сверхсложную задачу. Эксперты попытались качественно сфотографировать судно, но сильно течение не позволило это сделать. На протяжении следующих пяти лет Мьосу намерены исследовать более тщательно.

Ранее археологи нашли таинственную золотую монету.

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