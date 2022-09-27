В страны ЕС от мобилизации убежали 66 тысяч россиян: названы основные направления

С начала российского вторжения в Украину уже более 1,3 млн граждан россии переправились в Европейский Союз.

За прошедшую неделю в страны Европейского Союза въехало 66 тысяч граждан российской федерации*, что на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает агентство Frontex.

Отмечается, что большинство граждан россии въезжают в ЕС через финские и эстонские погранпереходы.

«С начала российского вторжения в Украину уже более 1 303 000 граждан россии попали в Европейский Союз через его сухопутные границы. В то же время более 1 273 000 граждан рф вернулись в россию через ее сухопутную границу с ЕС», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, устроивший стрельбу в Усть-Илимском военкомате житель Иркутской области 25-летний Руслан Зинин объяснил следователям, почему решил напасть на военкома.

Так, по словам Зинина, все дело в смерти его друга, 19-летнего Даниила, погибшего в ходе «специальной военной операции», и повестке, которая пришла его двоюродному брату — 21-летнему Василию Гурову.

Отмечается, что 26 сентября Зинин пришел в военкомат и вместе со всеми мобилизованными поднялся в актовый зал. Во время выступления военкома, полковника Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и дважды выстрелил в военкома.

Также Курсор информировал о том, что в россии военного комиссара магаданской области отправили в отставку из-за допущенных ошибок во время частичной мобилизации.

Так, по словам главы региона Сергея Носова. исполняющим обязанности военкома стал присланный от восточного военного округа офицер.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!