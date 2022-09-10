Швейцария закупит у Израиля гражданские беспилотники

Военно-воздушные силы (ВВС) Швейцарии получили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Elbit израильского производства. Третий прибудет в ближайшие недели, а до конца 2023 года Швейцария получит все шесть закупленных у Израиля БПЛА.

Об этом сообщает издание Mako.

Отмечается, что до сих пор летать на БПЛА, закупленных у компании «Elbit Systems», можно было только по военно-воздушным трассам или в специально открытых для них коридорах. Теперь же они смогут помочь в экстренных ситуациях и в гражданской космонавтике.

«БПЛА предназначены для сбора разведданных и не несут оружия, но мы подумаем, делать ли это в будущем», — сказали в ВВС Швейцарии.

Издание уточняет, что Швейцария закупила у Израиля шесть БПЛА типа Starliner — модернизированную модель «Гермеса 900», которая эксплуатируется ВВС Израиля. Это самолет с размахом крыла 17 метров и массой 1,6 тонны.

«Starliner способен находиться в воздухе до 36 часов подряд и совершать полеты на высоте до 25 000 футов, неся системы дневной и ночной фотосъемки, радиолокационные комплексы и технологические комплексы с дополнительным весом 450 кг», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в четверг, 8 сентября, беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа потерял управление и упал в Средиземном море вблизи границы с Ливаном. По предварительной информации, потеря управления произошла из-за технической неисправности.

Также Курсор информировал о том, что США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке, чтобы помочь «сдержать» иранские вооруженные силы в регионе. Над созданием сети беспилотников трудятся ВМС США вместе с Израилем, Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами. Ожидается, что это поможет в противостоянии иранским вооруженным силам.