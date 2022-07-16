Израильские ученые выяснили из-за чего у мужчин повышается аппетит

Израильские ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что пребывание на солнечном свете вызывает у мужчин выброс гормона, повышающего аппетит.

Израильские исследователи утверждают, что пребывание на солнечном свете провоцирует в мужском организме выработку гормона, повышающего аппетит.

Об этом сообщается в журнале Nature Metabolism.

Ученые из Тель-Авивского университета провели эксперимент, в котором участвовали 3 000 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Исследователи изучали аппетиты добровольцев в течение года. Они пришли к выводу, что летом мужчины потребляют на 17% больше калорий, а вот у женщин таких изменений не наблюдалось.

Автор работы профессор Кармит Леви предложил участникам в течение 25 минут принимать солнечные ванны, потому ученые отслеживали у них уровень грелина в крови. Оказалось, что у мужчин он активно начинал вырабатываться под воздействием солнца, поэтому они ощущали голод, а у женщин показатель оставался в норме.

Специалисты предположили, что в женском организме «гормон голода» блокируется эстрогеном, а вот у мужчин он вырабатывается в результате повреждения ДНК в клетках кожи.

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