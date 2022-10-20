Израильские верфи представили флагманский корвет нового поколения SAAR S-80

Израильские верфи представили новый корвет нового поколения SAAR S-80 с увеличенной мощностью вооружения и большей дальностью ходьбы, предназначенный для противостояния будущим угрозам.

Об этом 20 октября сообщается на сайте организации.

Корвет S-80 основан на платформе S-72 и отличается большей универсальностью и большей грузоподъемностью с увеличенной мощностью комплекса вооружения и более широким распространением систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как часть наступательных преимуществ платформы.

Судно имеет длину 80 метров и оснащено четырьмя дизельными двигателями, развивающими максимальную скорость более 28 узлов. Новый корвет будет оснащаться современной системой управления, системой управления здоровьем, усовершенствованными зенитными возможностями, а также различными боевыми системами в соответствии с требованиями заказчика.

За счет минимизации радиолокационного сечения (ЭПР) S-80 выделяет больше места на палубе для дополнительных систем вооружения. По словам компании, судно «может быть приспособлено для размещения корвета или в качестве версии OPV (офшорных патрульных судов), в зависимости от эксплуатационных требований».

Корвет S-80 обеспечивает большую дальность 3500 морских миль и выносливость в течение длительных периодов времени с меньшим риском обнаружения, что делает его идеальным для различных приложений и миссий. Судно также может поддерживать возможность развертывания подразделений спецназа. Israel Shipyards намерена сделать новый S-80 своим флагманским кораблем на следующее десятилетие, обслуживающим потребности израильских и иностранных военно-морских сил.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Турции спустили на воду первый корвет, построенный для ВМС Украины.