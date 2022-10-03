В Турции спустили на воду первый корвет, построенный для ВМС Украины

Строительство корвета типа «Ада» для ВМС ВС Украины было начато в апреле 2021 года.

В Турции спустили на воду первый корвет типа Ada для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в ВМС Украины.

«Сегодня, 2 октября, в Стамбуле на военной верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard состоялась церемония спуска на воду первого корвета Ada MILGEM, который строится по заказу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии спуска боевого корабля с наименованием «Гетьман Иван Мазепа» принял участие командующий украинскими ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Он заявил, что спуск на воду корабля — архиважное событие, которое свидетельствует, что в условиях войны за независимость и территориальную целостность Турецкая Республика является другом Украины.

Известно, что на корветах установлено восемь противокорабельных ракет Harpoon, торпедные аппараты для 324-миллиметровых Mk.32 или Mk.46 (или Murene 90 Impact), есть система защиты от торпедной атаки, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение RIM 116 ПУ Mk 49 RAM (проработана возможность установки французского комплекса VL MICA).

«Курсор» писал ранее, что в США впервые за 75 лет в море вышел американский линейный корабль «Техас», который прославился в Первую и Вторую мировые войны.