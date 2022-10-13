Израильский терапевт предупредил о длительных последствиях COVID-19 для психического здоровья

13:31, Сегодня
Общество
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Фото: Pixabay

Вакцины против COVID работают, смертность снижается, но психологическое воздействие пандемии на общество по-прежнему остается мучительным. Психолог профессор Голан Шахар прокомментировал влияние пандемии.

Ведущий израильский психолог выразил обеспокоенность по поводу «пандемии психического здоровья».

Об этом сообщает 13 октября The Times of Israel.

Специалист отметил, что длительная борьба с недугом повлияла на всех. Некоторые эксперты полагали, что за пандемией COVID последует пандемия психического здоровья, включая всплеск тревоги, депрессии, насилия и других проблем с психическим здоровьем. Ведущий клинический психолог в области здравоохранения профессор Голан Шахар из Университета Бен-Гуриона считает, к сожалению, они были правы.

Медик заявил, что некоторые более уязвимы, чем другие. Те, кто беспокоился до появления COVID-19, особенно подвержены усилению беспокойства. Он влияет и на других, и имеет множество различных элементов. Например, экономическая тревога, хотя и не является широко диагностируемым состоянием, является обременительной. Так что это не затрагивает всех, но пандемия привела к долгосрочным последствиям для психического здоровья.

Эксперты видели исследования по увеличению числа диагнозов. Например, исследование больших данных показало, что число девочек-подростков в Израиле, у которых диагностирована депрессия, почти удвоилось по сравнению с периодом до пандемии.

Учителя, врачи, специалисты в области психического здоровья и другие зафиксировали лишь некоторое увеличение. Другими словами, если люди не очень хорошо обучены, они, скорее всего, пропустят многие случаи депрессии, насилия и других проблем. Обучение психическому здоровью важнее, чем когда-либо.

Ранее «Курсор» сообщал, что найден препарат, снижающий риск смерти от COVID-19 на 81%.

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