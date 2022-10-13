Израильский терапевт предупредил о длительных последствиях COVID-19 для психического здоровья

Ведущий израильский психолог выразил обеспокоенность по поводу «пандемии психического здоровья».

Об этом сообщает 13 октября The Times of Israel.

Специалист отметил, что длительная борьба с недугом повлияла на всех. Некоторые эксперты полагали, что за пандемией COVID последует пандемия психического здоровья, включая всплеск тревоги, депрессии, насилия и других проблем с психическим здоровьем. Ведущий клинический психолог в области здравоохранения профессор Голан Шахар из Университета Бен-Гуриона считает, к сожалению, они были правы.

Медик заявил, что некоторые более уязвимы, чем другие. Те, кто беспокоился до появления COVID-19, особенно подвержены усилению беспокойства. Он влияет и на других, и имеет множество различных элементов. Например, экономическая тревога, хотя и не является широко диагностируемым состоянием, является обременительной. Так что это не затрагивает всех, но пандемия привела к долгосрочным последствиям для психического здоровья.

Эксперты видели исследования по увеличению числа диагнозов. Например, исследование больших данных показало, что число девочек-подростков в Израиле, у которых диагностирована депрессия, почти удвоилось по сравнению с периодом до пандемии.

Учителя, врачи, специалисты в области психического здоровья и другие зафиксировали лишь некоторое увеличение. Другими словами, если люди не очень хорошо обучены, они, скорее всего, пропустят многие случаи депрессии, насилия и других проблем. Обучение психическому здоровью важнее, чем когда-либо.

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