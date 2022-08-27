Известный астролог предвидела точную дату, когда в Украине наступит мир

Эксперт утверждает, что в октябре начнутся переговоры, которые приведут к мирному урегулированию текущей ситуации в нашей стране.

Известный астролог Ольга Медвецкая рассказала, какие перемены ожидают Украину уже этой осенью. Так, по словам эксперта, в конце октября будет начало мирных переговоров, которое впоследствии приведет к решению многих проблем.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Уже через несколько дней после затмения, а именно с 30 октября, начнется период ретроградности планеты войны и агрессии – Марса. С этого момента начнутся переговоры (или стартуют разговоры о возобновлении переговоров) о реальном принятии мирового соглашения (а не только номинальные, как это было весной 2022 года). В этом процессе, в качестве посредников и гарантов, также будут участвовать многие другие государства. Можно сказать, что это будет разрешением конфликта, который берет свое начало с 2015 года (именно тогда были подписаны вторые «Минские договоренности»)», — рассказала Медвецкая.

По ее словам, основные договоренности будут достигнуты 8-9 декабря. Однако весь переговорный процесс продлится до 13 января 2023 года.

«Кстати, закрепление новых правил и соглашений состоится между другими государствами и/или международными организациями. Они будут касаться, в частности, визового режима или других правил передвижения по миру, а также экономического взаимодействия. А уже после 13 января и до 17 марта 2023 новые договоренности будут вступать в силу, также состоится их имплементация на уровне событий», — резюмировала астролог.