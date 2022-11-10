Известный диетолог назвал самый опасный завтрак

Если во время утреннего приема пищи употреблять только каши или другие углеводы, то можно «заработать» диабет, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и лишний вес, уверяет специалист.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова заявила, что каши, выпечка или другие углеводы при регулярном употреблении на завтрак могут спровоцировать ожирение и развитие целого ряда болезней.

Об этом пишет MedikForum.

Потянова предостерегла от употребления завтрак нецельнозерновых каш (к примеру, овсянки быстрого приготовления, манной каши), выпечки, сладостей, белого хлеба. По ее словам, такой завтрак способствует резкому росту уровня глюкозы в крови, а ответной реакцией организма станет усиленная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, что ведет к значительному сокращению концентрации глюкозы и вызывает опасные состояния.

Появляется ощущение голода, слабости, поскольку мозгу не хватает сахара. Дальше начинаются качели: вы утоляете голод, уровни глюкозы и инсулина снова поднимаются. Если такой цикл повторяется в течение дня снова и снова, это приводит к развитию углеводной зависимости, объяснила врач.

Подобные колебания уровня глюкозы оказывают огромную нагрузку на поджелудочную железу и запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа.

Диетолог советует составлять меню на завтрак так, чтобы оно содержало белок, жир и сложные углеводы в виде клетчатки.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.