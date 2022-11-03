Известный кулинар назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить

11:25, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Здоровье и иммунитет ребенка во многом зависят от продуктов, которыми он питается. Потому родителям стоит уделить составлению меню особое внимание.

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко заявляет, что от питания человека зависит его психологическое и физическое здоровье. Если вы едите правильно — ваше тело и мозг функционируют правильно. Для маленьких детей это особенно важно.

Об этом Клопотенко рассказал в соцсетях.

Он отметил, что в детском рационе должно быть меньше соли с сахаром и больше овощей и фруктов. Но есть еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание. В частности, важно помнить, что сухие завтраки – это плохой выбор для ребенка, потому что в этих пачках много сахара и трансжиров.

Вместо фруктовых йогуртов – натуральный йогурт + свежие/замороженные/сушеные фрукты и мед. Потому что готовые фруктовые йогурты в банках содержат много сахара и крахмала.

Сладости в рационе допустимы, говорит он. Но тогда не магазинные, а сделанные самостоятельно.  А вот сладкая газировка  должна быть очень ограничена.

Больше белого нежирного мяса, меньше жирного красного. Детскому организму так будет легче переварить пищу, отметил он. Еще один важный совет: пробуйте не жарить, а запекать.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.

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