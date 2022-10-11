К каким заболеваниям может привести сон с включенным телевизором

Врач Дарья Лебедева рассказала, что при попытке заснуть с включенными светом и телевизором нарушаются биологические ритмы человека.

Многим людям нравится засыпать с включенным телевизором или ноутбуком, но мало кто подозревает, как эта привычка отражается на состоянии здоровья. Врач Дарья Лебедева отметила, что она может привести к диабету и ожирению.

Об этом сообщает издание Ura.

Специалист отметила, что при попытке заснуть с включенными светом и телевизором нарушаются биологические ритмы человека, что может привести к большим проблемам со здоровьем. Прежде всего, не получится хорошо отдохнуть ночью. Из-за дефицита сна увеличится выработка грелина, который называют гормоном голода. По этой причине человек станет больше есть и начнет набирать массу тела.

При ожирении нарушится обмен веществ и увеличится вероятность развития диабета. Кроме того, ухудшится работа кровеносных сосудов и сердца. В связи с этим возрастет риск наступления инфаркта и инсульта.

Дарья Лебедева отметила, что при дефиците сна зачастую появляется склонность вести нездоровый образ жизни. В итоге человек становится безвольным, а нехватку энергии он начинает компенсировать с помощью кофе и быстрых углеводов. Это способствует развитию ожирения.

В результате возникает «порочный круг», из которого очень тяжело выбраться. Врач сказала, что сон играет огромную роль в жизни человека. Чем он лучше, тем крепче здоровье. Во сне восстанавливаются ресурсы организма, выводятся вредные вещества, вырабатываются антитела.

«Курсор» писал ранее, что китайские ученые из университета Гуанчжоу объяснили, что долгий дневной сон оказывает вредное воздействие на сердце.