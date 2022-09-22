Китайские ученые выяснили, чем опасен дневной сон

Вероятность развития заболеваний сердца выше на 34% у лиц, относящихся к дневному отдыху также серьезно, как и к ночному.

Китайские ученые из университета Гуанчжоу объяснили, что долгий дневной сон оказывает вредное воздействие на сердце. Они установили, что вероятность развития заболеваний данного органа выше на 34% у лиц, относящихся к дневному отдыху также серьезно, как и к ночному.

Об этом пишет podrobnosti.

Специалисты проанализировали материалы 20 исследований и изучили медицинские данные свыше 313 тысяч человек, которые принимали участие в экспериментах. Ученые пришли к выводу, что днем не следует спать более часа, так как в противном случае возникает чувство усталости.

Иногда наблюдается раздражительность, провоцируются ожирение и сахарный диабет, повышается артериальное давление. К тому же, речь идет о риске преждевременной смерти на 30%. Отдыхать днем необходимо тем, кто страдает бессонницей и не может ночью долго уснуть. Мужчинам и женщинам спать в сутки 6-9 часов, считают специалисты.

Доктор Фан, принимавший участие в исследовании, выразил свое мнение. Дневной сон не должен продолжаться более часа, отдыхать днём следует 30-45 минут. В таком случае здоровью не наносится вред, что особенно актуально для тех, кто ночью не может долго уснуть.

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