К Земле приближается астероид с максимальным риском столкновения

Данные о космическом теле приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.
Астероид 2022 AE1 движется со скоростью 19,83 километра в секунду. Его можно сравнить с гипотетическим Тунгусским метеоритом – его размер около 70 метров.
Потенциальное столкновение 2022 AE1 с Землей возможно 4 июля 2023 года и оценивается на уровне один к 1700.
Кроме того, Курсор сообщал, что ученые смоделировали ядро землеподобной планеты, чтобы выяснить, может ли она быть пригодна для колонизации.
Еще напомним, что ученые рассказали, как будет выглядеть Земля через 250 миллионов лет.
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