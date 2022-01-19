К Земле приближается астероид с максимальным риском столкновения

Столкновение 2022 AE1 с Землей может произойти 4 июля 2023 года.

В начале января астрономы из обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона обнаружили астероид 2022 AE1, который имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов.

Данные о космическом теле приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Астероид 2022 AE1 движется со скоростью 19,83 километра в секунду. Его можно сравнить с гипотетическим Тунгусским метеоритом – его размер около 70 метров.

Астероид получил один балл по туринской шкале опасности, которая определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения от нуля (в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения) до десяти (когда столкновение неизбежно).

Потенциальное столкновение 2022 AE1 с Землей возможно 4 июля 2023 года и оценивается на уровне один к 1700.

Кроме того, Курсор сообщал, что ученые смоделировали ядро землеподобной планеты, чтобы выяснить, может ли она быть пригодна для колонизации.

Еще напомним, что ученые рассказали, как будет выглядеть Земля через 250 миллионов лет.

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