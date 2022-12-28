К Земле стремительно приближается «рождественская комета»

Она будет двигаться к созвездиям Волопаса, Дракона и Малой Медведицы. Многие земляне смогут увидеть ее невооруженным взглядом.

В начале января 2023 года к Земле приблизится комета C/2022 E3, которую ученые прозвали «рождественской». Увидеть ее смогут многие жители Земли, но в разное время.

Об этом сообщает Forbes.

Эту комету ученые ранее посчитали астероидом, впервые ее увидели в марте в созвездии Орла с помощью 48-дюймового телескопа. С тех пор комена обогнула большой космический путь и находится в серповидном созвездии Короны Бореалис.

Ученые уточняют, что ее можно увидеть, если примерно за час до восхода солнца посмотреть низко на северо-западный горизонт. Несмотря на то, что она пока выглядит тускло, но даже небольшой бинокль поможет распознать контуры кометы.

В начале следующего года космический объект будет виден всю ночь. 12 января 2023 года она приблизится к своему перигелию — ближайшей точке к Солнцу. А достичь максимальной яркости она сможет приблизительно 1 февраля 2023 года.

Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).