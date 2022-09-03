NASA впервые показало планету вне Солнечной системы

Экзопланета примерно в 6-12 раз больше массы Юпитера и примерно в 100 раз дальше от звезды-хозяина, чем Земля от Солнца.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы.

Снимок опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что орбитальному телескопу удалось снять газовый гигант HIP 65426b. По словам астрономов, этот снимок – исторический момент для астрономии. Ранее экзопланеты удавалось увидеть только через наземные телескопы, не позволявшие подробно их изучить.

«Экзопланета примерно в 6-12 раз больше массы Юпитера и примерно в 100 раз дальше от звезды-хозяина, чем Земля от Солнца. Эта съемка позволяет заглянуть в будущие возможности изучения далеких миров вместе с «Уэббом», — говорится в сообщении NASA.

Как сообщал Курсор, в конце августа NASA показало проход спутников Марса, Фобоса и Деймоса, мимо Солнца. Небольшие небесные тела перекрывают звезду лишь частично — и эта картинка отдаленно похожа на вращающийся глаз. Затмение на Марсе удалось снять с помощью марсоходов Оpportunity, Curiosity и Perseverance.

Опубликованные видео могут напугать неподготовленного зрителя. Дело в том, что небольшие месяцы Марса не могут заслонить Солнце полностью – они лишь частично перекрывают его. Это похоже на глаз с плавающим зрачком, а учитывая неидеальную форму спутников, зрелище становится вообще психоделическим.

Курсор также сообщал, что британский физик рассказал, когда люди смогут переселиться на Марс. Британский физик Брайан Кокс считает, что Илон Маск ошибся и ему не удастся отправить первых людей на Марс уже в 2029 году. По его мнению, это произойдет лет на 10 позже.

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса. Так, вертолет Ingenuity снял новую поездку.