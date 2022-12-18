Как быстро очистить кастрюли от накипи: проверенные способы

Многие хозяйки тратят много времени на то, чтобы очистить посуду от жира, накипи и других загрязнений. Если вы стараетесь обходиться без бытовой химии, которая содержит вредные вещества, тогда в этом деле помогут проверенные народные средства.

Об этом пишет Today.

Эксперты советуют применить уксус. С его помощью можно отбелить, отстирать и очистить вещи и предметы. Возьмите кастрюлю с накипью, налейте в нее воду, добавьте 0,5 стакана 9-процентного укусу и поставьте на плиту, чтобы жидкость закипела. Убавьте огонь до минимума и кипятите, пока не растворится накипь. После этого, слейте жидкость и промойте посуду в проточной воде.

Также хозяйки могут очистить кастрюлю с помощью лимонной кислоты. Наберите в нее воду, добавьте кислоту (20 грамм на 1 литр) и поставьте на плиту. Когда раствор закипит, сбавьте огонь и оставьте жидкость кипеть примерно на полчаса. Затем промойте кастрюлю в чистой воде, чтобы смыть остатки.

Еще с накипью отлично справляется сода. Возьмите на 1 л воды 100 г соды. Залейте ее в кастрюлю, поставьте на огонь и кипятите примерно полчаса. Затем слейте, промойте кастрюлю обычным средством для посуды и сполосните в воде.

«Курсор» писал ранее, что поддерживать идеальную чистоту на кухне не так просто. Дело в том, что в этой комнате существует масса мест, которые многие упускают из виду по целому ряду причин.