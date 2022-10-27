Как эффективно вывести токсины из организма за три дня: простой способ

Эксперты советуют попробовать простой и безопасный способ очищения организма, чтобы избежать негативных последствий, связанных с обработанными пищевыми продуктами, а также для детоксикации вашего организм.

За два дня до начала очищения организма нужно прекратить употреблять молочные продукты, так как они медленно перевариваются и могут замедлить процесс.

Об этом пишет damys.

В ночь перед тем, как вы начнете с метода чистки, вам нужно выпить 1 чашку травяного слабительного, так как это поможет очистить кишечник от токсинов, которые могут вызвать запор.

На следующее утро приготовьте напиток с лимонным соком из 2 лимонов и 1/2 стакана воды и выпейте его перед завтраком. Это поможет в переваривании мощных щелочных продуктов, которые, с другой стороны, помогут вашим легким восстанавливаться.

Затем вам нужно выпить 1,5 чашки сока грейпфрута после завтрака. Если вам не нравится вкус этого сока, вы можете заменить его ананасовым соком или разбавить водой. Грейпфрутовый и ананасовый сок богаты антиоксидантами, которые сохраняют здоровье вашей респираторной системы.

Кроме того, между завтраком и обедом выпейте от 1 до 1,5 чистого морковного сока. Этот сок поможет подщелачивать вашу кровь во время процедуры детоксикации. Морковь полезна для дыхательных путей, поскольку они богаты бета-каротином, который превращается в витамин А.

Затем приготовьте сок, богатый калием, из сельдерея, петрушки, морской зелени, моркови и шпината. Выпейте 1,5 чашки напитка ао время обеда.

Вечером выпейте чашку чая с имбирем, шиповником и мятой. Они устраняют нарастание слизи, заложенность носа и скопление. Затем, перед сном, выпейте 340 мл чистого клюквенного сока. Сок клюквы помогает против бактерий в легких, которые могут вызвать инфекцию. Клюква — мощные антиоксиданты, которые чрезвычайно полезны для вашей крови и мочи.

Повторяйте все это в течение трех дней. Результаты вы увидите сразу!

Важно: при наличии хронических болезней и противопоказаний нужно обязательно проконсультироваться со своим врачом!