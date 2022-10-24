Как избавиться от головной боли без таблеток: медики назвали эффективные методы

Иногда голова начинает болеть там, где поблизости нет возможности приобрести лекарства. Такую проблему можно решить народными способами.

Вместо того, чтобы прибегать к обезболивающим, которые многим противопоказаны, например кормящей маме, можно попробовать естественные методы. Это возможно с помощью народных средств, которые не вредят здоровью.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сон — это отличное лечение головной боли без таблеток. Во время сна окно должно быть открытым. Часто головная боль возникает из-за переутомления или недосыпания, что особенно часто случается во время войны. В таком случае нужно вздремнуть несколько часов.

Если не хотите, или не можете заснуть, достаточно устроить себе «тихий час», чтобы избавиться от неприятных симптомов. В течение 10-15 минут нужно полежать в полной тишине, обязательно закрыв глаза.

Выполните легкие упражнения. Йога, медитация или ходьба во время головных болей помогут справиться с ним. Легкая физическая нагрузка поможет не только сохранить здоровье тела, но и улучшить кровообращение.

Массаж определенных точек поможет снять напряжение в голове и уменьшить головную боль. Нужно начинать со лба и двигаться в сторону затылка, после чего перейти к ушам и шее.

Прогулка на открытом воздухе поможет снизить интенсивность боли уже через пару минут. Голова может болеть от гипоксии, что обычно происходит в отопительный сезон, когда обогреватели выжигают кислород. Необходимо устроить прогулку по улице в течение 30 минут.

Водный баланс. Головная боль довольно часто возникает из-за недостаточного количества жидкости в организме. Потому нужно выпить стакан негазированной воды.

Кофеин. Выпейте чай, кофе или что-нибудь с небольшим количеством кофеина. Если вы получите его довольно рано после начала боли, это может облегчить головную боль.

Холодный компресс. Необходимо смочить полотняную салфетку в холодной воде или обвернуть лед полотенцем, после чего приложить к вискам и лбу. Однако не следует использовать лед, заранее не завернув его, ведь можно вызвать спазм сосудов. Обернув несколько кубиков льда в полотенце, следует держать его по бокам головы и на шее в течение 10-15 минут.

Травы и фрукты тоже могут помочь. Один из самых простых, но эффективных напитков против внезапной головной боли — это лимонная вода. Интенсивность боли снизится, если выпить теплой воды с небольшим количеством лимонного сока. Кроме того, соком лимона можно протирать виски и лоб, хорошо помогающий от головной боли.

Корень имбиря содержит множество полезных соединений, включая антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Нужно 1 ч.л. нарезанного имбиря добавить в стакан горячей воды и прокипятить несколько минут. Затем отфильтровать, добавить немного меда и лекарство готово.

Семена кориандра можно жевать и использовать в пищу или чай. Чтобы снять боль, нужно 1 ч.л. семена кориандра добавить в кипящую воду. Вода должна кипеть, пока чувствуется сильный запах кориандра. Затем в нее следует добавить ½ ч.л. чайных листьев и дать отвару настояться несколько минут.

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