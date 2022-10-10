Как избыток фруктозы в организме может повлиять на здоровье

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что фруктоза осторожнее действует на организм по сравнению с обычным сахаром.

Многие в различных видах выпечки и десертах сахар заменяют фруктозой, потому что она более полезна для организма. Но злоупотреблять ею не стоит, поскольку ее избыток может спровоцировать ряд проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что увлекаться продуктами, в которых содержится фруктоза, не стоит, особенно виноградом и сухофруктами. Дело в том, что она может начать откладываться в печени в виде жирных кислот. Это приведет к чрезмерной нагрузке на печень и развитию соответствующих заболеваний.

Врач объяснила, что для женщин разовая норма употребления ягод или фруктов составляет 150-200 грамм. Для мужчин – 200-250 граммов. При этом в сутки должно быть не более двухразовых порций.

Что касается винограда, то за раз можно съедать не более 100 граммов продукта, а сухофруктов – в 3-4 раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть примерно 50 г.

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