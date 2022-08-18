Медики рассказали, почему не советуют есть фрукты по вечерам

Гастроэнтеролог дала несколько рекомендаций, как правильно есть фрукты тем, у кого пониженная или высокая кислотность желудка, а также при обострении гастрита или язвы.

Эксперт разъяснила, почему после 17 часов фрукты вредны для здоровья, причем абсолютно всем.

Об этом пишет limon.

Если у вас вялое пищеварение и пониженная кислотность желудка, то употреблять фрукты следует примерно за 30 минут до еды, — советует гастроэнтеролог Виктория Зимина. Фруктовые кислоты помогают вырабатываться желудочному соку. Выбирайте фрукты с большим количеством клетчатки (чернослив, инжир, финики, сырые яблоки, бананы, апельсины). Она помогает процессу пищеварения. Фруктовые соки, лишенные клетчатки, бессмысленны для пищеварения и плохо влияют на обмен веществ.

При высокой кислотности желудка с кислыми фруктами и ягодами стоит быть осторожными, предупреждает гастроэнтеролог.

Фрукты и ягоды употребляйте как десерт, через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня.

Свежие фрукты при обострении гастрита или язвы желудка категорически не допускаются. Можно есть сладкие печёные яблоки после основного приёма пищи, советует доктор.

Если у вас здоровый желудок, нормальное пищеварение и нет проблем с лишним весом (в других случаях нужна индивидуальная рекомендация), есть фрукты можно в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином. Старайтесь делать это до 16-17 часов, чтобы не нагружать ночью пищеварительную систему, не мучиться от газов в кишечнике и вставать утром с постели с красивым плоским животом.

Фруктоза в организме метаболизируется в жирные кислоты, а они откладываются в жировые запасы и в печень, вызывая каскад негативных реакций. Но гастроэнтеролог отмечает, что совет отказаться от фруктов на ночь касается в том числе и тех, кто не боится потолстеть.

Из-за уменьшения активности употребление фруктов вечером грозит ожирением печени и отложением висцерального жира с формированием абдоминального ожирения и рисками сердечно-сосудистых заболеваний, — предупреждает Виктория Зимина.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.