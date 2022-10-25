Как не «посадить» зрение при работе с гаджетами: ценные советы

Современный мир сложно представить без гаджетов. Но не стоит забывать, что их чрезмерное использование очень вредит глазам. Врач-офтальмолог Андрей Дзюба назвал способы, которые помогут не «посадить» зрение.

Моргание

Понаблюдайте сами за собой. Обычно, когда вы сидите и работаете, то почти не моргаете. А в норме человек должен моргать 12 тысяч раз в день. Поэтому делайте это!

Гигиена зрения

Следует читать при хорошем освещении, держать телефон или компьютер на расстоянии не менее 50 см от себя, всегда стараться работать за столом, лучше отдавать предпочтение в работе не телефону, а ноутбуку или компьютеру. В таком случае осанка не нарушается, а зрительный режим в порядке.

Правило 20/20/20

Американская Ассоциация Офтальмологов рекомендует делать перерыв в работе каждые 20 минут. Таким образом, вы 20 минут отдыхаете, 20 минут работаете. Это несложно и полезно для профилактики сухости глаз и других симптомов.

Не использовать телефон за один-два часа до сна

Доказано, что синий свет, излучающий телефон, оказывает влияние на продукцию мелатонина. А он — на циркадные ритмы (просыпаться и засыпать — ред.) Если вы сидите в социальных сетях перед сном, то, соответственно, плохо спите, а утром «разбиты».

Использовать увлажняющие капли

Вы мало моргаете, поэтому поверхность роговицы пересыхает и не обновляется. В слезной пленке появляется разрыв. Как следствие возникает боль, ощущение «песка». Увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты помогут предотвратить неприятные ощущения при сухости глаз.

«Курсор» писал ранее, какие продукты помогут сохранить зрение.