Как нейтрализовать вред алкоголя: лайфхак от медиков

Во время праздников мало кто может отказаться от бакала любимого алкогольного напитка, даже осознавая, что он наносит вред организму. Но, оказывается, есть способ снизить его негативное влияние.

Алкоголь, особенно в больших количествах, поражает многие системы и органы организма, говорят врачи. Потому лучшее, что можно сделать — свести его потребление к минимуму.

Об этом пишет Express.

Ученые предупреждают, что всего 2 стакана в день увеличивают риск развития рака кишечника на 7%. Алкоголь также вызывает расслабление нижнего пищеводного сфинктера, что позволяет желудочной кислоте двигаться вверх по пищеводу, вызывая изжогу и даже язву.

Гастроэнтеролог Сармед Сами говорит, что алкоголь становится идеальной средой для вредных бактерий в кишечнике. Отсюда и тошнота, боли в желудке и прочие неприятные симптомы на следующий день.

При этом врач-гастроэнтеролог рекомендует небольшой лайфхак, который поможет уберечь желудочно-кишечный тракт от сокрушительного воздействия. Первое и главное правило — не допускайте обезвоживания. Алкоголь забирает у вашего организма много необходимой жидкости, без которой нарушается работа всех систем организма и внутренних органов. Потому пейте по стакану воды после каждой дозы спиртного.

Не забудьте перекусить перед вечеринкой или застольем, это существенно снизит нагрузку на организм.

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