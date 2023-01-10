Как определить, что ваш питомец заболел и чем ему помочь

Люди могут непреднамеренно принести заразу в дом на своей одежде или руках после контакта с другими животными.

Ветеринары рассказали, как определить простуду у собаки или кошки, а также чем ему помочь, если животное все же заболело.

Об этом пишет Inverse.

Зоолог из университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд ответила на главные вопросы о респираторных заболеваниях у домашних любимцев.

Простуда, кашель и другие респираторные заболевания легче распространяются между людьми, но такие же инфекции распространяются и среди животных. Обычно кошки и собаки подхватывают респираторные инфекции во время пребывания в контакте с другими животными, на занятиях или соревнованиях, где непосредственно контактируют с другими животными.

Инфекции быстро распространяются воздушно-капельным путем, через питье из одной миски или загрязненные поверхности. Также и люди могут непреднамеренно принести заразу в дом на своей одежде или руках, когда мы контактируем с другими животными.

Существуют так называемые зоонозные заболевания — те, которые могут передаваться между видами, то есть от человека к животному и наоборот. Исследователи предупреждают, что это могут быть как легкие инфекции, так и более смертельные заболевания, например, бешенство. В таких случаях потребуются более экстремальные меры контроля, например, карантин.

Однако простуда и грипп вряд ли может передаться от вашего питомца вам и наоборот. Дело в том, что вирусы, вызывающие простуду, весьма специфичны для людей — несмотря на то, что существуют версии вирусов для собак и кошек, вызывающие похожие симптомы, они вряд ли смогут поделиться с вами своей простудой.

Основными симптомами у кошек и собак считают:

чихание;

насморк;

лихорадка;

усталость;

снижение или потеря аппетита.

Первое, что нужно сделать, чтобы помочь питомцам:

создайте им теплые и комфортные условия (дополнительную одежду или пледы);

сократите физические нагрузки;

создайте питомцу комфортное место для отдыха;

доступ к чистой питьевой воде;

регулярной стирайте и меняйте подстилки и одежду.

Как правило, у питомцев сезонные болезни протекают легко и проходят сами по себе, нужно просто контролировать их состояние.

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