Как определить, что ваш питомец заболел и чем ему помочь

Ветеринары рассказали, как определить простуду у собаки или кошки, а также чем ему помочь, если животное все же заболело.
Об этом пишет Inverse.
Зоолог из университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд ответила на главные вопросы о респираторных заболеваниях у домашних любимцев.
Простуда, кашель и другие респираторные заболевания легче распространяются между людьми, но такие же инфекции распространяются и среди животных. Обычно кошки и собаки подхватывают респираторные инфекции во время пребывания в контакте с другими животными, на занятиях или соревнованиях, где непосредственно контактируют с другими животными.
Инфекции быстро распространяются воздушно-капельным путем, через питье из одной миски или загрязненные поверхности. Также и люди могут непреднамеренно принести заразу в дом на своей одежде или руках, когда мы контактируем с другими животными.
Существуют так называемые зоонозные заболевания — те, которые могут передаваться между видами, то есть от человека к животному и наоборот. Исследователи предупреждают, что это могут быть как легкие инфекции, так и более смертельные заболевания, например, бешенство. В таких случаях потребуются более экстремальные меры контроля, например, карантин.
Однако простуда и грипп вряд ли может передаться от вашего питомца вам и наоборот. Дело в том, что вирусы, вызывающие простуду, весьма специфичны для людей — несмотря на то, что существуют версии вирусов для собак и кошек, вызывающие похожие симптомы, они вряд ли смогут поделиться с вами своей простудой.
Основными симптомами у кошек и собак считают:
- чихание;
- насморк;
- лихорадка;
- усталость;
- снижение или потеря аппетита.
Первое, что нужно сделать, чтобы помочь питомцам:
- создайте им теплые и комфортные условия (дополнительную одежду или пледы);
- сократите физические нагрузки;
- создайте питомцу комфортное место для отдыха;
- доступ к чистой питьевой воде;
- регулярной стирайте и меняйте подстилки и одежду.
Как правило, у питомцев сезонные болезни протекают легко и проходят сами по себе, нужно просто контролировать их состояние.
Ранее Курсор писал советы ветеринара: какие породы собак самые проблемные.