Как отразится кольцевое солнечное затмение на разных сферах жизни: прогноз астролога

Неделя с 7 по 13 июня 2021 года пройдет под мощным влиянием кольцевого солнечного затмения. Само природное явление ожидается 10 июня, но его сила настолько велика, что «последствия» будут заметны и до конца июня.

Менее выраженно затмение продолжит давать о себе знать в июле и августе. В целом, все лето будет весьма напряженным, рассказала астролог Алена Никольская, пишет 5-tv.

«Сейчас это затмение происходит в знаке Близнецов. Это значит, что у нас в ближайшее время будут очень выражены несколько направлений социальной жизни. Во-первых, все, что связано с образованием: я сейчас не завидую тем, кто сдает экзамены — и школьникам, и студентам, и тем, кто повышает квалификацию и должны пройти какое-то тестирование. Сейчас это будет сделать непросто, поэтому готовьтесь, будьте аккуратны и внимательны. Сейчас „проскочить“ не получится», — предупреждает эксперт.

Кольцевое солнечное затмение также отразится на всех вопросах и сферах деятельности, связанных с устными и письменными договоренностями, подписанием бумаг. По словам Алены Никольской, в ближайшее время будет запущен процесс, результаты которого станут очевидными в 2029 году. Астролог уверена, что в будущем методы документооборота изменятся.

«Следующее — это все, что связано с любыми поездками и переездами. Именно за эту сферу отвечают Близнецы и Меркурий. Мы с вами увидим, как сейчас будут меняться визовые режимы, и как сейчас разные страны будут открывать или закрывать границы. Способы проникновения в другие страны сейчас будут меняться», — продолжает Никольская.