Как пандемия повлияла на мозг подростков

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование и установили, что пандемия и связанные с ней факторы стресса привели к физическому изменению мозга подростков. Из-за карантинных ограничений структуры этой части тела аномально состарились.

Об этом сообщает Biological Psychiatry: Global Open Science.

Пандемия негативным образом сказалось на всех слоях населения, но есть версия, что масштаб неврологических и психических последствий представляется действительно опасным в случае подростков.

«Глобальные исследования показали, что пандемия неблагоприятно повлияла на психическое здоровье молодежи, но нам не было известно, что она делает физически с их мозгом», – рассказал исследователь Ян Готлиб.

Изменения в структуре мозга ‒ естественный процесс. В период полового созревания и раннего подросткового возраста гиппокамп ускоренно растет, так и миндалевидное тело – области мозга, контролирующие доступ к воспоминаниям и помогающие в модулировании эмоций. В то же время ткани коры – участвующие в исполнительной деятельности области становятся тоньше.

Исследователи изучили снимки МРТ группы из 163 детей в пандемию и в период ее окончания. Оказалось, что произошло ускорение процесса развития мозга у подростков. Согласно результатам анализа, зафиксирована меньшая толщина коры головного мозга, больший гиппокамп и миндалевидное тело.

Ускоренные темпы роста мозга значительно повлияют на все исследования, охватывающие большие промежутки времени, в том числе пандемию. Специалисты будут вынуждены брать во внимание эту аномальную скорость развития в любых исследованиях, если будут привлекать к ним это поколение.

Сейчас неизвестно, связаны ли эти изменения структуры мозга с изменениями психического здоровья. Есть необходимость в проведении новых исследований.

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