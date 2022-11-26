Новое исследование показывает, что COVID-19 негативно влияет на функцию памяти

Команда из Медицинской школы Халл-Йорка провела анонимный онлайн-опрос, который включал тест на память, который можно было быстро пройти с помощью смартфонов, планшетов и ПК. Многие люди с COVID-19 говорят, что испытывают то, что часто называют «мозговым туманом», с проблемами памяти, концентрации и выполнения повседневных задач. Кроме того, растет беспокойство по поводу затяжного COVID, когда люди страдают от продолжающихся симптомов в течение нескольких месяцев после заражения.

Исследование было опубликовано в PLOS ONE.

По словам ученых, что из анализа стало ясно, что во всех группах с COVID-19 (с самоотчетами, с положительным тестом и госпитализированных) произошло значительное снижение показателей памяти по сравнению с группами без COVID-19. Было обнаружено, что факторами, которые значительно повлияли на показатели памяти, являются статус COVID-19, возраст, время после COVID-19 и наличие у людей продолжающихся симптомов.

Показатели памяти для всех объединенных групп COVID были значительно снижены по сравнению с группой без COVID в каждой возрастной категории 25 лет и старше, но не в самой молодой возрастной категории, 18-24 лет.

Исследование также показало, что показатели памяти постепенно улучшались в течение 17 месяцев после COVID-19. Тем не менее, у людей с продолжающимися симптомами COVID-19 по-прежнему наблюдалось снижение показателей памяти.

Доктор Хайди Базелер, старший преподаватель в области визуализации в Медшколе Халл-Йорка Йоркского университета, которая была первым автором исследования, сказала: «Хотя хорошо известно, что COVID-19 влияет на дыхательную систему, это, возможно, менее хорошо. известно, что это также может иметь неврологические последствия и влиять на когнитивные функции, такие как память».

Доктор Азиз Асгар, старший преподаватель неврологии Медшколы Халл-Йорка Университета Халла и соавтор исследования, добавил: «Хотя предыдущие исследования продемонстрировали связь между COVID-19 и когнитивной функцией, мы хотели разработать опрос, который привлек бы как можно более широкую аудиторию, чтобы мы могли быстро оценить влияние COVID-19 конкретно на функцию рабочей памяти».

Доктор Хайди Базелер добавила: «Исследование показывает, что COVID-19 негативно влияет на рабочую память или функцию кратковременной памяти, но только у взрослых в возрасте 25 лет и старше. Хотя исследование предполагает, что функция памяти при COVID-19 может со временем восстанавливаться, наши результаты показывают, что люди с сохраняющимися симптомами могут продолжать испытывать трудности с кратковременной памятью».

Доктор Абайоми Салаву, консультант по реабилитационной медицине в Учебной больнице NHS Trust Университета Халла, сказал: «Эти результаты послужат основой для текущей клинической практики в отношении того, как оценивать дисфункцию памяти у пациентов с COVID. также может быть использован у пациентов с ограниченной концентрацией внимания или у пациентов с другими состояниями, влияющими на память , такими как деменция».

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