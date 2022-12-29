Как перестать есть поздно вечером: 5 работающих способов

Из-за повышенного аппетита вечером многие потребляют больше калорий, чем нужно, что может привести к увеличению веса.

Медики и психологи составили список рекомендаций, которые помогут избавиться от ночных перекусов.

Об этом пишет healthline.

Ешьте регулярно в течение дня. Переедание ночью связывают с нестабильным режимом питания, часто можно классифицировать как неупорядоченное питание. Исследования показывают, что люди, питающиеся регулярно (едят 3 или более раз в день), лучше контролируют аппетит и имеют меньший вес. Прием пищи менее 3 раз в день снижает вашу способность контролировать свой аппетит и выбор.

Покупайте полезные закуски. Чтобы не есть по ночам продукты с высоким содержанием жира и сахара, попробуйте ограничить потребление. Вместо этого наполните закупитесь питательными веществами пищей, которая вам нравится. Тогда, когда будет желание поесть, вы будете употреблять в пищу только полезное. Хорошие продукты, которые подходят для перекуса, если вы проголодаетесь: фрукты, орехи, ягоды, натуральный йогурт и сыр.

Определите причину. Ночная еда может являться результатом чрезмерно ограниченного дневного потребления пищи. Также причиной может быть привычка или скука.

Однако прием пищи ночью также связан с некоторыми расстройствами пищевого поведения, в частности, расстройством переедания и синдромом ночного переедания.

В обоих случаях люди используют пищу, чтобы обуздать такие эмоции, как уныние, гнев или разочарование, и они часто едят, даже когда они не голодны. Оба заболевания были связаны с ожирением, депрессией и проблемами со сном.

Отвлекайтесь. Если вы озабочены мыслями о еде, потому что вам скучно, найдите себе хобби. Попытайтесь пойти на прогулку, позвонить другу, почитать. Это поможет вам быть занятыми. Поиск нового хобби или планирование вечерних мероприятий помогает избежать бессмысленных ночных перекусов.

Высыпайтесь. Согласно обзору исследований, нехватка сна и его короткая продолжительность связаны с более высоким потреблением калорий и некачественным питанием. В течение длительного времени плохой сон может увеличить риск развития ожирения и хронических заболеваний, связанных с ним.

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