Как пережить сердечный приступ: 5 жизненно важных советов, которые должен знать каждый

Сердечный приступ может сделать любого беспомощным и несчастным. Однако, если вы и окружающие вас люди уже осведомлены о мерах первой помощи, которые необходимо предпринять, вы можете просто спасти жизнь.

Сердечные приступы могут случиться внезапно из-за недостатка крови к сердцу. Быстрые действия дадут лечению наилучшие шансы на успех. Вот как пережить сердечный приступ или помочь тому, у кого он есть.

Знайте симптомы

Доктор Грант Рид, интервенционный кардиолог из Кливлендской клиники, говорит: «Показатель № 1 того, насколько хорошо вы будете чувствовать себя после сердечного приступа, — это то, как быстро вы распознаете свои симптомы».

Помимо классических симптомов боли/дискомфорта/давления в груди, сердечные приступы могут проявляться по-разному у мужчин и женщин, а также у людей с определенными ранее существовавшими заболеваниями, такими как диабет. Некоторые из них включают плохое пищеварение или тошноту, сильную усталость, одышку и общее недомогание.

Вызовите скорую, несмотря ни на что

Врачи рекомендуют при ощущении любого из вышеперечисленных симптомов, даже если вы не уверены, что это сердечный приступ, все же немедленно вызвать скорую помощь.

Доктор Грант Рид добавляет, что многие пациенты игнорируют свои симптомы, и поэтому к тому времени, когда они попадают в больницу, их сердечная мышца уже умерла. Существует тесная связь между тем, когда у вас начинается сердечный приступ, и тем, как быстро врачи могут открыть закупоренную коронарную артерию, вызвавшую его. Чем короче время, тем лучше результаты.

Прими аспирин

Если у вас есть симптомы сердечного приступа и у вас есть доступ к аспирину, доктор Джоэл Бичи, кардиолог из клиники Майо в О-Клэр, штат Висконсин, рекомендует принять полную дозу 325 мг после вызова скорой помощи. Если у вас есть детский аспирин, который выпускается в дозе 81 мг, примите четыре из них.

Прием аспирина может помочь разрушить тромбы, которые образуются внутри ваших артерий и блокируют кровоток в артерии во время сердечного приступа. Врачи также рекомендуют жевать его, а не глотать, чтобы он быстрее попал в ваш организм.

Не возите себя и других в больницу

Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, немедленно вызовите скорую помощь, а не езжайте в больницу. Вы можете потерять сознание и навредить себе или другим на дороге, поэтому лучше не садиться за руль.

Если у кого-то из окружающих вас случился сердечный приступ, лучше вызвать скорую помощь, а не везти его самому, так как вы не сможете помочь ему, если его симптомы ухудшатся по дороге. Кроме того, вы можете отвлечься от правильного вождения и рискуете попасть в аварию.

Начинайте сердечно-легочную реанимацию, если человек без сознания

Если человек, у которого случился сердечный приступ, не дышит или вы не находите пульс, начните СЛР (сердечно-легочную реанимацию), чтобы поддерживать кровоток. Обязательно сначала вызовите скорую медицинскую помощь, а затем начните сердечно-легочную реанимацию. СЛР (только руками) требует, чтобы вы сильно и быстро нажимали на центр грудной клетки человека в довольно быстром ритме — от 100 до 120 нажатий в минуту — до прибытия парамедиков.

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