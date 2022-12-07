Как плесень в помещении влияет на организм: предупреждение специалистов

Плесень опасна тем, что ее влияние на организм не сразу ощущается, а потому ухудшение здоровья мало кто связывает с ее появлением в доме.

Медики рассказали, чем опасно пребывание в помещении, где есть плесень, и когда человек ощутит первые негативные последствия.

Об этом пишет Express.

Доктор Чун Тан предупреждает, что портить наше здоровье плесень начинает практически сразу же, как только человек оказывается поблизости.

Ощутить влияние плесени на организм можно уже через два часа, а негативные симптомы будут сохраняться до трех дней, говрит эксперт. Токсическое влияние плесени также может привести к нездоровой потере веса и другим отрицательным симптомам — насморка или заложенности носа, раздражения кожи и глаз, задышке, чиханию и кашлю, болях в груди и так далее.

Доктор Тан говорит, что споры плесени могут расти в легочных полостях, создавая клубки в легких, что потребует длительного лечения и может привести к ряду серьезных проблем.

Врач рекомендует как можно скорее принять меры для уничтожения плесени в доме, на это может уйти не один день. Во время процесса очистки следует надеть маску и защитные перчатки. Важно также часто проветривать комнаты, позаботиться о качественной вентиляции, а лучше — вообще покинуть помещение до полного устранения опасности.

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