Ученые объяснили, как правильно кормить кошек

Любящие хозяева часто закармливают своих питомцев, хотя ученые и ветеринары советуют угощать кошек вкусностями очень ограничено.

Ученые из Гуэлфского университета в Канаде провели исследование и выяснили, как правильно кормить кошек. Оказывается, животным следует кормить один раз в день.

По мнению исследователей, так они лучше контролируют голод и не набирают вес.

Сообщается, что ученые наблюдали за восемью домашними кошками в течение 21 дня. Одной половине из них давали еду один раз в день, другой — ту же порцию делили на четыре приема.

Удалось выяснить, что кошки из первой группы имели более высокий уровень гормонов, регулирующих аппетит. А это, утверждают эксперты, говорит об удовлетворенности котов. Также эти животные сжигали запасы жира и усваивали больше белка для наращивания мышц.

Курсор ранее рассказывал, что эксперты не советуют постоянно целовать своих любимых питомцев, поскольку это опасно. Кошка, сама того не желая, может передать своему хозяину после поцелуев много болезней и паразитов.