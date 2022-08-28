Как продлить срок хранения продуктов: простой способ

Эксперт Юлия Ламашева рассказала, как нужно разложить продукты питания в холодильник, чтобы продлить их срок годности.

В холодильнике мы храним большую часть продуктов, чтобы они сохраняли свой внешний вид и полезные вещества. Но для продления срока годности, важно еще знать, как их правильно сочетать на полках.

Об этом сообщает Storinka.

Эксперт Юлия Ламашева отметила, что отсеки холодильника нужно правильно использовать, поскольку температура в холодильнике не одинакова и отличается в зависимости от зоны.

По ее словам, в дверцах холодильника нужно оставлять соусы, напитки и варенье. На верхних полках лучше всего расположить скоропортящиеся продукты, например, «молочку» и мясо.

Фрукты и овощи нужно хранить отдельно. И лучше всего продукты сохранять в завернутом виде, но не в целлофановом пакете, а в коробке или контейнерах.

Лемешкова уточнила, что готовые блюда лучше всего оставлять на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Также нельзя ставить в холодильник горячую пищу.

«Курсор» писал ранее, чтобы правильно полакомиться огурцами, вернувшись домой с рынка, из овощной лавки или продуктового магазина, важно знать, как их правильно хранить. Если вы позаботитесь о них должным образом, то они продержатся в хорошем состоянии в течение недели.

Еще мы писали, что не все продукты можно замораживать, ведь низкие температуры превращают их фактически в мусор для нашего организма, а некоторые и вовсе могут быть угрозой для здоровья.