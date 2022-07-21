Эксперты рассказали, как лучше всего хранить огурцы

Чтобы правильно полакомиться огурцами, вернувшись домой с рынка, из овощной лавки или продуктового магазина, важно знать, как их правильно хранить. Если вы позаботитесь о них должным образом, то они продержатся в хорошем состоянии в течение недели.

Эксперты дали несколько советов по правильному хранению огурцов, которые можно взять на вооружение.

Прежде чем брать огурцы с полки, выбирайте тщательно. Лучшие огурцы будут полностью зелеными (без капли желтизны) и без мягких пятен.

Любые признаки складок или «ямочек» означают, что огурец слишком спелый. Перезрелые или гнилые огурцы будут иметь кислый вкус и неприятный запах, поэтому, в отличие от перезревших бананов или яблок, которые отлично подходят для запекания, не используйте огурцы, которые прошли свой пиковый период.

Чаще всего холодные огурцы, купленные в небольшом супермаркете, покрыты воском, что позволяет безопасно хранить их в овощном ящике холодильника до недели в неразрезанном виде.

Огурцы без воска, например те, которые собрали в саду или купили непосредственно у фермера, лучше всего съесть в течение трех дней.

Храните огурцы вдали от авокадо, бананов, помидоров и дынь, так как огурцы имеют тенденцию быстро желтеть под воздействием этилена. Несмотря на безвредность, этилен — газ, выделяемый фруктами и овощами, который ускоряет их созревание.

Эксперты рекомендуют не хранить такие продукты, как огурцы, в полиэтиленовых пакетах, так как они ускорят их созревание. Лучший способ сохранить огурцы свежими — завернуть их в пищевую пленку. Такое хранение поможет замедлить их созревание.

По данным Cook’s Illustrated, огурцы в упаковке хранятся дольше, чем огурцы, хранящиеся в плохо закрытых пакетах или пакетах с застежкой-молнией. Полиэтиленовая пленка создает своего рода непрозрачную «вторую кожу», которая препятствует выходу влаги из овоща и практически полностью предотвращает потерю влаги. Когда огурцы плотно завернуты в пищевую пленку, храните их в герметичном контейнере в холодильнике.

Если вы нарезали огурцы для закуски или салата и у вас осталось лишнее, не стоит их просто выбрасывать или складывать в полиэтиленовый пакет. Лучший способ хранения нарезанных огурцов — завернуть их во влажное бумажное полотенце и поместить в герметичный контейнер для хранения. Крышка поможет сохранить их свежими. Поместите их в холодильник в ящик для овощей и используйте нарезанные огурцы в течение пяти дней.

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