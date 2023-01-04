Как распознать проблемы с сердцем по лицу: три изменения, которые должны вас насторожить

Медики говорят, что если внимательно следить за изменениями в своей внешности, можно вовремя заметить, что в организме произошли «сбои». Главное, не игнорировать сигналы своего организма.

Опытные врачи говорят, что о многих заболеваниях можно узнать по лицу человека.

Об этом пишет healthline.

Медики рассказали об изменениях во внешности, которые прямо указывают на проблемы с сердцем. Игнорировать их нельзя ни в коем случае.

Отеки на лице могут быть признаками разных отклонений. Если они появились однажды после большого количества выпитой воды, съеденной соленой пищи или потребления алкоголя — это может быть случайностью. Но если они появляются постоянно — нужно обязательно обратиться к врачу. Часто отеки становятся симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, в частности хронической сердечной недостаточности. Их появление связано с тем, что сердце не справляется с перекачкой крови.

Асимметрия лица. Конечно, не бывает абсолютно симметричных лиц, но если вы заметили, что ваше лицо стало более асимметричным, чем раньше, это повод обратиться к врачу. Особенно, если при этом вы заметили изменения в своей мимике. Эти симптомы могут сигнализировать о приближающемся инсульте.

Желтые пятнышки на лице, так называемые ксантомы и ксантелазмы — очень опасный признак. Подкожные отложения липидов на лице проявляются в виде небольших желтых пятен говорят об активном развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Они появляются тогда, когда холестерин забивает сосуды. Это существенно увеличивает риск гипертонии, инфаркта и инсульта.

Также «Рурсор» рассказывал, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.