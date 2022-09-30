Как употреблять перепелиные яйца, чтобы не навредить организму

Перепелиные яйца незаменимы при диетическом питании, а также в ежедневном рационе для всей семьи. Но чтобы не навредить организму, нужно знать, как их правильно употреблять и в каком количестве.

Об этом сообщается на сайте Ukr.Media.

Эксперты отмечают, что в продукте содержится высокая концентрация полезных веществ и витаминов. Но их злоупотребление может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта. Чтобы этого не допустить, в сутки рекомендуется употреблять не более 5-6 яиц, для лучшего усвоения разделите это количество на несколько приемов пищи.

Малышу до трех лет нельзя давать больше 1 штуки в сутки. От 3 до 7 лет — по 2 штуки в сутки. Детям от 7 до 14 лет можно съедать по 3 штуки в день, ну а тем, кто постарше (от 14 до 16 лет) – не больше 4 штук.

Можно употреблять как сырые яйца, так и отварные. В сыром виде — за 30 минут до завтрака.

Употреблять перепелиные яйца нельзя людям, у которых на них аллергия или по другим медицинским показаниям, например, при если их приема начинаются боли в желудке.

«Курсор» писал ранее, что специалист в области диетологии и здорового питания Ольга Кораблева, объяснила, что будет, если ежедневно есть яйца.

Еще мы писали, что кому опасно есть яйца в большом количестве.