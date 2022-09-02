Врачи предупредили: кому опасно есть яйца в большом количестве

Здоровый человек может абсолютно спокойно съедать 2-3 яйца. Врачи рекомендуют не превышать норму в 10 яиц в неделю. А вот спортсменам и людям, которые заняты тяжелым физическим трудом можно съедать яиц больше — до 5-6 штук. И есть лучше белки, а вот желтки стоит ограничивать.

При этом часть этих яиц стоит съедать в вареном виде, а вот яичницу или омлет нужно есть не чаще двух раз в неделю.

Врачи рекомендуют не превышать допустимые нормы и не налегать на яйца, так как есть риск развития смертельно опасных заболеваний.

Во-первых, не стоит есть сырые яйца, так как это прямой путь к заражению опасными бактериями, в том числе и ботулизмом.

Во-вторых, яйца могут повысить уровень опасного холестерина в организме. Дело в том, что в ежедневной пище содержится до 30% холестерина, а я лишнее яйцо на завтрак может только усилить негативный эффект.

Профессор Котаро Экоте из Японии считает, что людям, у которых в организме много «плохого» холестерина, нужно огранить употребление яиц до 200 миллиграммов в неделю (3-4 яйца).

А при определенных хронических заболеваниях, которые связаны с повышенным уровнем холестерина, стоит сократить употребление яиц до 2 штук в неделю. Иначе есть риск получить развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда.

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