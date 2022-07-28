Как замедлить старение: три научно доказанных способа

Эксперты говорят, что «эликсира молодости», конечно же, не существует, но есть три способа, подтвержденные наукой, которые помогут замедлить старение.

Старение — естественный процесс, которого избежать не удастся. Но ученые уверены, что его можно замедлить, если изменить свой образ жизни. Выглядеть на десять лет моложе своего возраста — реально, но для этого важно, чтобы клетки вашего организма получали достаточно кислорода.

Об этом пишет championat.

Регулярные обследования

С возрастом многие неожиданно выявляют у себя хронические заболевания, которые можно было обнаружить на ранней стадии. Чтобы поймать и скорректировать какое-либо изменение в работе организма, важно регулярно проходить диспансеризацию или ее современный аналог: комплексную диагностику чек-ап.

Зеленые овощи

Полезны ярко-зеленые, листовые и некоторые другие овощи из семейства крестоцветных: редис, кабачки, капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, шпинат, брокколи, спаржа. Если есть в достаточных количествах, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуется артериальное давление, организм получает защиту от рака и токсинов. По оценке диетологов, человеку нужно в день примерно 115-120 г таких овощей.

Защита от солнца

Выходя на улицу, важно защищать свою кожу от воздействия опасного ультрафиолета – одной из главных причин развития рака кожи. Кроме того, именно ультрафиолет – причина появления ранних морщин и быстрого старения кожи. Используйте средства с уровнем SPF не ниже 30, а также не забывайте увлажнять кожу.

«Курсор» писал ранее, что медики назвали главных врагов кожи, которые ускоряют старение.