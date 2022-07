Ускоряют старение: медики назвали 5 главных врагов кожи

С возрастом наша кожа становится более тусклой и теряет свою эластичность и это естественный процесс старения, на который никто не может повлиять. Однако, если исключить ее 5 главных врагов, то можно продлить молодость на долгое время.

Об этом сообщает издание Eat This, Not That.

Дерматологи говорят, что одним из самых главных факторов, который старит кожу, является избыток сахара в рационе. Регулярное употребление сладостей может спровоцировать высыпания, прыщи и псориаз. Сахар негативно действует на кожу, вызывая повреждения в клетках.

Также витамины и полезные вещества, которые необходимы нашей коже, могут плохо усваиваться из-за лектинов — это вид белка и гликопротеинов. Эти соединения могут спровоцировать кожную сыпь и воспаления.

Еще один враг кожи — ультрафиолетовое излучение. Постоянное нахождение на солнце может вызвать гиперпигментацию, сухость кожи, а также фотостарение.

Дерматологи также уверены, что коже вредит синий цвет, исходящий из гаджетов. Он проникает в клетки и разрушает их, а это приводит к ускоренному старению.

Кроме этого, негативное влияние на кожу оказывает курение. Пагубная привычка снижает кислород в клетках, сушит кожу из-за чего она теряет свою эластичность и структуру.

