Какая диета подходит вам в зависимости от знака Зодиака

Средиземноморская, флекситарианская, слоуфуд — какие только диеты ни советовали диетологи и ни пропагандировали звезды в последнее время… Как во всем этом разобраться?

Очень просто — ориентируйтесь на правила питания для знаков Зодиака, пишет Segodnya.

Овен

Энергичные и подвижные от природы Овны редко сидят на диетах, у этого знака Зодиака обратная проблема — в суматохе дней он часто забывает поесть или перекусывает на ходу какой-нибудь ерундой. Поэтому Овнам мы советуем придерживаться принципов слоуфуд-диеты, или принципов медленного питания: готовить только из свежих продуктов, есть неспешно, чтобы не переедать, отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, не есть на ходу и не ужинать перед телевизором.

Телец

Малоподвижные Тельцы вряд ли смогут заставить себя заниматься спортом или считать калории, поэтому им подойдет диета «5 столовых ложек». Ее принцип прост: за один прием пищи разрешается съедать не более пяти столовых ложек. Ну и, конечно же, соблюдать временные интервалы между приемами пищи — минимум 3 часа. При этом никаких ограничений в рационе диета не предполагает.

Близнецы

Близнецы — интеллектуально одаренный знак, который много времени проводит за учебой, поэтому им нужно поддерживать свой мозг. Для этого как нельзя кстати подходит MIND-диета. Из рациона исключается копченое, жареное и соленое и добавляются продукты, полезные для мозга: жирная морская рыба, орехи, яйца, тыквенные семечки, льняное масло и зеленые овощи.

Лев

Львы редко сидят на диете, но всегда интересуются последними модными тенденциями в сфере питания. И если уж решают сесть на диету, то на такую, чтобы все спрашивали: «Вау, а что это?» Советуем присмотреться к флекситарианской диете. Звучит интересно, а суть очень проста: это гибкая диета, в которой преобладает растительная пища и исключается молоко. Приветствуются салаты, овощное рагу, супы. Мясо возможно, но в небольших количествах.

Дева

Из-за постоянного напряжения и склонности к трудоголизму Девам подходят диеты, укрепляющие нервную систему. Нужно исключить из рациона кофе, соль, сахар, алкогольные напитки, травы, специи и сладости и добавить свежие овощи и фрукты, ягоды и продукты, содержащие кальций: сыр, йогурт, бобы, чечевицу, миндаль, листовую зелень. Также следите за водным балансом, а кофе замените на зеленый чай.

Весы

Весам важно всегда находиться в равновесии, и в этом им поможет алкалиновая диета, главная цель которой — поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме. Большинство наших любимых продуктов питания — кислотные и по совместительству вредные, поэтому диета предлагает включить в рацион щелочные: овощи, фрукты, рыбу, индейку, курицу, перловку, коричневый рис, орехи и травяные чаи.

Скорпион

Скорпионы — известные гурманы, которым не лень провести целый вечер на кухне ради ужина для себя любимого. И какой бы диеты ни придерживался этот знак зодиака, он не готов отказаться от мяса. Поэтому Скорпионам подходит диета для «правильных» мясоедов Med-Pork. Она основана на растительной нежареной пище, рыбе и морепродуктах и разрешает не более 250 г — две порции — нежирной свинины в неделю.

Стрелец

Стрельцы, хоть и довольно здоровый от природы знак зодиака, склонны к повышенному артериальному давлению. Поэтому им показана DASH-диета, в основе которой лежат овощи, фрукты и нежирные кисломолочные продукты. Диета ограничивает пищу с высоким содержанием жиров, соленое, жареное, консервы и копчености. Есть нужно пять раз в день небольшими порциями и пить достаточное количество воды.

Козероги — противники любых диет и никогда не оставят себя голодными. Этому знаку зодиака мы советуем присмотреться к схеме питания, которую ученые назвали лучшей диетой 2019 года, — средиземноморской диете. Она не ставит жестких рамок, но предлагает два вегетарианских дня в неделю, цельнозерновые продукты, фрукты вместо сладостей и рыбу и морепродукты вместо красного мяса, чрезмерное потребление которого может быть опасно для здоровья.

Водолей

Слабое место Водолеев — сладкое. Это самые большие сластены в зодиакальном круге, поэтому им подойдет диета для сладкоежек. Ешьте каждые три часа небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови, делайте упор на сезонные фрукты и овощи, которые содержат больше всего витаминов, не избегайте жиров — диетологи давно доказали, что причина лишнего веса не в них, а в углеводах — а сладкое ешьте не больше двух раз в неделю.

Рыбы

Рыбам положена одна из самых актуальных и модных среди звезд схем питания — интервальное голодание. У интервального голодания есть множество вариаций. Например, 16 часов в сутки голодать, а два приема пищи размещать в оставшиеся 8 часов, или голодать по 24 и 36 часов. Специалисты утверждают, что это естественная для нашего организма схема, а звезды уверяют, что только так очищают организм от шлаков и токсинов.