Какая ходьба приносит самую большую пользу организму: ответ кардиолога

О пользе ходьбы говорят врачи уже не один год. И утверждают, что для здоровья всего тела, а особенно сердца, подходят любые виды ходьбы.

Доктор медицинских наук и кардиолог Сидни Гласофер рассказала, какой вид ходьбы действительно поможет здоровью сердца и укрепит организм.

Об этом пишет РБК-Украина.

Большинство людей считают, что для отличного самочувствия при постоянном сидячем образе жизни достаточно 1-2 раза в неделю выбираться на длительные пешие прогулки. Однако специалисты рекомендуют совершать прогулки ежедневно.

Как отмечает Сидни Гласофер, ежедневное движение намного эффективнее для общего состояния здоровья даже тогда, когда человек не может уложиться в рекомендованные 30 минут в день для ходьбы.

Ежедневные пешие прогулки, и даже короткие, смогут распределить нагрузку равномерно по всем дням недели. И для организма так будет лучше, так как он не будет шокирован неожиданными длительными прогулками.

Желательно, чтобы ежедневная прогулка длилась не менее 30 минут в день. Это не только позитивно скажется на здоровье сердца и организма, но и на психическом состоянии человека.

Сидячий образ жизни, многочасовая работа за офисным столом — угрожают проблемами со здоровьем, а в последние годы из-за работы удаленно из дома, риски плохих последствий увеличиваются.

Доктор Гласофер рекомендует делать перерывы в работе чаще, выходить на свежий воздух. При длительной сидячей работе будет полезно постоять на балконе, походить по офису или даже по дому.

Короткая прогулка способна улучшить настроение. А прогулки в среднем темпе 20-30 минут трижды в неделю значительно снижают уровень тревоги и депрессии.

Обычная ходьба относится к кардионагрузкам, а этот вид упражнений помогает избавиться от лишнего веса, повысить выносливость, помогает в профилактике и лечении хронических заболеваний и повышает иммунитет.

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