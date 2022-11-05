Какие опасности могут подстерегать туристов в ванной комнате отеля

Ванная в отеле — не менее опасное место, чем любое другое общественное.

При заселении в отель, каждый турист хочет увидеть чистоту и порядок. И особо важное внимание стоит уделить ванной комнате, потому что там могут подстерегать опасности в виде инфекций.

Об этом сообщает издание «Рамблер».

Грибок

Ванная комната может стать хорошей средой для размножения грибковой инфекции, и проблема состоит в том, что избавится от нее достаточно непросто. Она быстро распространяется и размножается на поверхности. Если вы не уверены в том, что в отеле качественно обрабатывают ванную, тогда принимайте душ в резиновых тапочках и используйте средства для душа с противогрибковым эффектом.

Стригущий лишай

Если в гостинице плохо обрабатывают поверхности, а также полотенца и расчески, то туристы могут столкнуться с опасностью заражения стригущим лишаем. Поэтому лучше всегда пользоваться своими вещами, а не теми, что предоставляет отель.

Бородавки

Этот вирус также предпочитает влажную среду, он быстро проникает в организм, а вывезти его невозможно. После лечения он может просто «заснуть», но в любой момент проснуться, если почувствует, что иммунитет ослаб. Одноразовые тапочки и частая смена полотенец помогут обезопасить туристов от такой проблемы.

«Курсор» писал ранее, какие ошибки совершают туристы, останавливающиеся в отелях.