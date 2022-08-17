Какие овощи помогают предотвратить болезнь Альцгеймера

Международная команда ученых из Германии, Японии и Канады в ходе исследования выяснила, употребление каких овощей может предотвратить болезнь Альцгеймера.

Питание напрямую влияет на здоровье, поэтому продукты, составляющие наш рацион, должны быть полезными и качественными. Группа международных ученых считает, что обязательной частью меню каждого человека должны стать зеленые листовые овощи.

Об этом сообщает издание healthy.walla.

Эксперты отметили, что рацион нужно обогащать капустой, брокколи, спаржей, укропом, петрушкой, шпинатом, потому что их употребление может остановить развитие дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Отчасти все дело в витамине К, который содержится в их составе и предотвращает гибель клеток организма.

Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что терапия витамином К может быть новой мощной стратегией для облегчения заболеваний, связанных с ферроптозом. (один из недавно открытых механизмов программируемой гибели клетки). Благодаря витамину К улучшается память и снижает уровень когнитивных нарушений и беспокойства.

«Курсор» писал ранее, что ученые разработали методику, которая помогает укреплять и тренировать память, чтобы никогда не узнать об амнезии.

Еще мы писали, что недавнее исследование ученых из Университета Квинсленда показало, что селен, который содержится во многих продуктах питания, может положительно влиять на память человека.