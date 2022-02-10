Ученые назвали минерал, который защищает от потери памяти

Недавнее исследование ученых из Университета Квинсленда показало, что селен, который содержится во многих продуктах питания, может положительно влиять на память человека. Он может противостоять последствиям инсульта и даже восстановить свою способность к обучению.
В ходе эксперимента специалисты начали давать пожилым мышам добавки селена. Через некоторое время они обнаружили, что производство нейронов значительно увеличилось в мозге подопытных. Несмотря на свой возраст, мыши начали демонстрировать повышенные когнитивные способности.
Эксперты считают, что их выводы могут помочь в разработке новых способов повышения работоспособности пожилых людей. Однако добавки следует принимать с осторожностью, поскольку избыток селена может негативно сказаться на здоровье.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, как образование влияет на психическое здоровье. Более высокий уровень образования ассоциируется с лучшим психическим здоровьем. Причинно-следственные связи, как известно, установить сложно, и, как правило, они имеют множество факторов.
Также сообщалось, что известный врач рассказал, сколько воды в день надо пить. Человек на 60% состоит из воды и именно поэтому важно поддерживать баланс воды в организме. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, к чему может привести недостаток воды.
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