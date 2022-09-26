Какие права израильтяне считают наиболее важными для себя — опрос

Среди израильтян провели опрос, чтобы выяснить, какие права граждане считают наиболее важными для себя. И на первом месте оказалось право на достойный заработок.
Об этом сообщает «НЭП».
Опрос был проведен институтом Zulat за равенство и права человека, журналом «Либерал» и Институтом свободы и ответственности при университете Рейхмана, в рамках работ по Индексу прав человека.
Респондентам предлагали на выбор девять вариантов ответа, они по 5-й шкале должны были оценить, насколько эти права для них важны. Результат показал, что на первом месте оказалось право на достойный заработок — 4, 77 (максимальная оценка — 83%). Дальше идет право на равенство перед законом — 4,5 (62%), на третьем месте — право на медицинское обслуживание — 4,73 (79%).
Дальше в списке идет право на равенство между гражданами, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, веры и политических взглядов — 4,3 (56%). Меньше 50% набрали права на свободу вероисповедания, право на свободу от религии, право на свободу волеизъявления и демонстраций, право на расследование и справедливое наказание, не прибегая к пыткам.
Меньше всего балов набрало право на свободный брак — 3,92.
«Курсор» писал ранее, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.