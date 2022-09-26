Какие права израильтяне считают наиболее важными для себя — опрос

Респондентам было предложено на выбор девять вариантов ответа, они по пятибалльной шкале должны были оценить, насколько для них важно, чтобы государство действовало ради защиты этих прав.

Среди израильтян провели опрос, чтобы выяснить, какие права граждане считают наиболее важными для себя. И на первом месте оказалось право на достойный заработок.

Об этом сообщает «НЭП».

Опрос был проведен институтом Zulat за равенство и права человека, журналом «Либерал» и Институтом свободы и ответственности при университете Рейхмана, в рамках работ по Индексу прав человека.

Респондентам предлагали на выбор девять вариантов ответа, они по 5-й шкале должны были оценить, насколько эти права для них важны. Результат показал, что на первом месте оказалось право на достойный заработок — 4, 77 (максимальная оценка — 83%). Дальше идет право на равенство перед законом — 4,5 (62%), на третьем месте — право на медицинское обслуживание — 4,73 (79%).

Дальше в списке идет право на равенство между гражданами, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, веры и политических взглядов — 4,3 (56%). Меньше 50% набрали права на свободу вероисповедания, право на свободу от религии, право на свободу волеизъявления и демонстраций, право на расследование и справедливое наказание, не прибегая к пыткам.

Меньше всего балов набрало право на свободный брак — 3,92.

«Курсор» писал ранее, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.