Опрос показал, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств

В преддверии Рош ха-Шана респондентов также спросили, каким, по их мнению, будет новый еврейский год для нации.

Только 36% израильтян «полностью» или «в некоторой степени» согласны с тем, что правительство, сформированное после выборов, должно попытаться продвинуть решение о создании двух государств, сообщили в Израильском институте демократии.

Исследование показало, что среди израильтян-евреев это число составляет всего 31%, а среди израильтян-арабов — 60%.

Цифры как среди евреев, так и среди арабов являются ниже, чем в аналогичном опросе в феврале 2021 года, когда 50% израильтян считали, что правительство должно попытаться продвигать решение о создании двух государств — 44% евреев и 79% арабов.

Данные были опубликованы на следующий день после того, как премьер-министр Яир Лапид заявил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в четверг, что большинство израильтян поддерживают решение о создании двух государств.

В ходе опроса израильтян также спросили, должна ли страна провести военную атаку на ядерные объекты Ирана даже без согласия Америки, при этом почти половина (49%) ответили, что они «полностью» или «в некоторой степени» согласны с тем, что Израиль должен это сделать.

В преддверии Рош ха-Шана респондентов также спросили, каким, по их мнению, будет новый еврейский год для нации.

Среди израильтян-евреев 31% заявили, что год будет «намного лучше» или «немного лучше», чем предыдущий. Точно такой же процент сказал, что предстоящий год будет похож на прошлый год, 18% сказали, что он будет «немного» или «намного» хуже, чем в прошлом году, а 20% сказали, что не знают.

Однако среди израильских арабов только 20% считают, что наступающий год будет намного или немного лучше, чем в прошлом году, 23% сказали, что он будет таким же, а 36% сказали, что он будет хуже, что почти вдвое больше, чем в ответ на аналогичный вопрос, который задавали в прошлом году.

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